İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum

İtalya'da geçen yıl düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Italy seçilen Carolina Stramare, Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Stramare, Portekizli yıldız ile ilgili, "Ronaldo hakkında ne söylenebilir ki. O olağanüstü bir futbolcu. Fark yaratıyor. Ona bayılıyorum" ifadelerini kullandı.

Carolina Stramare

"BONUCCI'Yİ TAKDİR EDİYORUM"

Babası ve büyükbabası sayesinde Juventus taraftarı olduğunu belirten Carolina Stramare, siyah beyazlı kulübün defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi de futbol konusunda büyük prensiplere sahip olduğu için takdir ettiğini sözlerine ekledi.