İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı

İtalyan kulübü Roma, sezonun ilk haftasında oynadığı Hellas Verona maçında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu, tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Kadro bildiriminde yapılan hata, temmuz ayında 23 yaşına giren Amadou Diawara'nın 22 yaş ve altı statüsünde gösterilmesinden kaynaklandı.

MAÇ GOLSÜZ SONA ERMİŞTİ

İtalya Serie A'nın ilk haftasında cumartesi günü oynanan Roma-Hellas Verona karşılaşması başladığı gibi 0-0 sona ermişti.