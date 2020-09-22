İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı
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İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı

İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Roma'yı Hellas Verona karşısında 3-0 hükmen mağlup saydı. İtalya Serie A'nın ilk haftasında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.

22.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:04

İtalyan kulübü Roma, sezonun ilk haftasında oynadığı Hellas Verona maçında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu, tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Kadro bildiriminde yapılan hata, temmuz ayında 23 yaşına giren Amadou Diawara'nın 22 yaş ve altı statüsünde gösterilmesinden kaynaklandı.

MAÇ GOLSÜZ SONA ERMİŞTİ

İtalya Serie A'nın ilk haftasında cumartesi günü oynanan Roma-Hellas Verona karşılaşması başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (2)
KARAHANLİ: Keşke puanını silseler inşallah as rom denenen zibidinin darısı bizim fenevin basina
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İTALYA FENA YA: TEK GEÇERİM İTALYADA ACIMA YOK DİREK YAPIŞTIRIYORLAR ULAN JUVEYİ KÜME DÜŞÜRDÜLER BEE DAHA NE OLSUN
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