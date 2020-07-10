İtalya'da Eğitim Deyince Akla Gelen İlk İsim: Esin Okan

Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden kariyer danışmanlığı, öğrenci koçluğu gibi eğitimler alan Okan, lisans eğitimini Bologna Üniversitesi'nde İtalyanca Siyasal Bilimler Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini ise, İngilizce Ekonomi ve Pazarlama üzerine gerçekleştirdi. İtalyan Liseler Derneği ve Arya Women üyesi olan Esin Okan ile İtalya'da eğitimi konuştuk…

Röportaj: Bengü Arslan

"Bizlerden sonra gelecek öğrencilerin bu yolda kolaylıkla ilerlemesi birinci ilkemizdir."

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba, ben Esin Okan. 2009 yılında Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi'nden mezun oldum. Ailemde bir gelenek olan İtalyan Liseleri'nden mezun 4. Kuşağın son üyesiyim. Evin en küçük ferdi olarak ailemin yönlendirmesiyle İtalya maceram başladı. Lisans eğitimimi Avrupa'nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi'nde İtalyanca Siyasal Bilimler Sosyoloji bölümünde tamamladım Farklı insanlar, farklı kültürle ile bir arada olmayı çok sevdiğim için lisans eğitim hayatım boyunca farklı şirketlere İtalyanca ve İngilizce dillerinde tercümanlık yaptım. Yüksek lisans eğitimimi İngilizce Ekonomi ve Pazarlama üzerine yaptım ve bu süreçte kurumsal bir şirkette iki yıl çalıştıktan sonrahayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. "Bizlerden sonra gelecek öğrencilerin bu yolda kolaylıkla ilerlemesi birinci ilkemizdir." mesajı ile İtalya merkezli "köprü" anlamına gelen Ponte Danışmanlık ve Tercümanlık hizmetleri, akabinde ise Türkiye merkezli Eduponte Eğitim Danışmanlık Hizmetleri'ni kurdum. Türkiye Cumhuriyet'inde 2017 yılından beri İtalyanca Türkçe dillerinde yeminli tercümanım. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden kariyer danışmanlığı, öğrenci koçluğu gibi eğitimler aldım. En son pandemi dönemimin başında Boğaziçi Üniversite'si bünyesinde "Dijital Sahnede Eğitmen Olmak" adlı eğitimi aldım. İtalyan Liseler derneği ve Arya Women üyesiyim.

İşinizden biraz bahseder misiniz?

Başta mezunu olduğum İtalyan liseli okuldaşlarım olmak üzere Türkiye'deki pek çok saygın ve nitelikli okullun öğrencilerine hazırlık sınıflarından itibaren eğitim desteği vermekteyiz, lise son sınıfta ise üniversiteye hazırlık ve başvuru işlemlerini yapmaktayız.

Danışmanlık konularınız nelerdir?

Önceki soruda belirtiğim gibi, hazırlık sınıfından aldığımız danışanlarımıza en çok zorlandıkları alanlarda konusunda uzman eğitim camiasında saygı ile anılan zamanında benim de öğretmenim olmuş eğitim kadrosuyla yol haritası çizmekteyiz. Bunu gerek Türkiye'de YKS 'ye hazırlık gerekse, İtalya'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için yapmaktayız.

Eğitimlerimizi okul ve tatil dönemlerinde, yüz yüze ya da uzaktan canlı birebir veya grup dersleri olarak vermekteyiz.

En iddialı olduğumuz konu kişisel verileri koruma kanunu kapsamı altında danışanlarımızla birebir ilgilenerek, 10. Sınıfa gelmiş bir pedagojik durumu, ailenin ekonomik durumu ve sosyo-kültürel yapısı göz önünde bulundurularak alan seçimi dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık almayan öğrenci ve velilerin en sık karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Bu soruya iki aşamalı cevap vermem doğru olur.

İlki, çalışmaya çok geç başlamaları, tam olarak ne istediklerini bilmemeleri ve kendilerini tanımamalarıdır. Sınav ve giriş koşulları hakkında tam olarak bilgi sahibi olmamaları nedeniyle yanlış tercihlerde bulunabiliyorlar. Takdir edersiniz ki mevzu bahis öğrencinin geleceği söz konusu olduğu zaman üzücü sonuçlarla karşılaşabiliyorlar.

İkinci aşamadaysa, öğrencinin günlük konuşma dili ve eğer İtalyanca eğitim alacak ise akademik İtalyancaya hakimiyetinin olmayışı, İtalyan kültürünü tam olarak bilmemesi ve bürokratik işlemlerin karmaşıklığı sebebiyle öğrencinin ve velinin daha yolun başındayken birçok ümit ile çıktığı bu süreçte bahsetmiş olduğum sebeplerden ötürü sürecin uzaması ve hatta bırakılması noktasına kadar gelinmektedir.

"Kendini rahat ifade eden öğrenci bulunduğu topluma kolay uyum sağlayıp, mutlu olacaktır ve bunun sonunda başarı kaçınılmazdır."

İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla nelere dikkat etmesi gerekmektedir?

İngilizce bölümlere kaydolacak öğrencilerin, minimum A2 düzeyinde İngilizce hakimiyetinin olmasını tavsiye ederiz. Çünkü on dokuz yaşına gelen bir bireyin artık ailesinden uzakta iken kendi gündelik ihtiyaçlarını bulunduğu ülkenin dilinde karşılayabilmesi gerekmektedir. Kendini rahat ifade eden öğrenci bulunduğu topluma kolay uyum sağlayıp, mutlu olacaktır ve bunun sonunda başarı kaçınılmazdır.

İtalyanca bölümlerde okumak isteyen öğrencilerde en az B2 seviyesinde bir dil sertifikasına sahip olması İtalyan hükümeti tarafından istenmektedir. Ancak bu ders takibi için yeterli değildir.İtalyan öğrencilerle aynı sıralarda ders takip ederken en az bir İtalyan öğrenci kadar dile hakimiyeti ve İtalyan eğitim sistemine göre özellikle sözlü yapılan sınavlarda kendini ifade edebilmesi başarılı olabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca İtalya'da bir lisans programına kayıt yaptıra bilinmesi için Türkiye'de yapılan YKS sınavında öğrencinin barajı geçmesi gerekmektedir.

"Unutmamak gerekir ki öğrenci öncelikle kendi lisanında okuduğunu anlamalıdır ki, başka bir lisanda okuduğunu anlayabilsin."

YKS için de danışmanlık veriyor musunuz?

Evet, Türkiye'de yeni değişen YKS sistemi 3 yıldır uygulanıyor. Bu yeni sınav sistemi bizlere okuduğunu anlamanın sorulardaki kurguyu bilimsel anlamda ifade etmenin gerekliliğini ve zamanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Öğrencilerimizin 10. Sınıfın sonuna geldiğinde 1. Aşama olan TYT sınavı için hazırlıklarını bitirmiş ve sonrasında zamanını kullanmaya yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir. Sınavın 1. aşaması olan AYT ise tüm lise müfredatını kapsayan TYT konularını bitirmiş ve 11. Ve 12. Sınıf ağırlıklı konuların Bilgi ve donanımı tam olması gereken bir sınavdır.

Bizlerde danışmanlık olarak öğrencilerimize bu doğrultuda destek olmaktayız. Unutmamak gerekir ki öğrenci öncelikle kendi lisanında okuduğunu anlamalıdır ki, başka bir lisanda okuduğunu anlayabilsin.

Bu pandemi sürecini ayrı tutarsak, ülkemizde İtalya'da eğitime son yıllarda büyük talep olduğu gözlenmektedir. Bu talep doğrultusunda en çok hangi branşlarda talep artışı gözlemlediniz?

İngilizce Tıp ve Cerrahi Eğitimi, İtalyanca ya da İngilizce Mimarlık ve Mühendislik, Genetik Bilimleri, sosyal bilimler ve tabii ki tasarım

İtalya'da üniversite sistemi hakkında kısaca bizleri bilgilendirir misiniz?

İtalya'da lisans ya da yüksek lisans programları tezli programladır lisans eğitimi 3 yıl sürmekte olup, yüksek lisans eğitimi 2 yıl sürmektedir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmaktadır. Yabancı öğrenci kontenjanları mevcuttur. Birkaç örnek vermek gerekirse, hukuk eğitimi 5 yıl sürmekteyken tıp ve cerrahi eğitimi 6 yıl sürmektedir.

İtalyanca ve İngilizce lisans ve yüksek lisans programları mevcuttur. Üniversitelerin çoktan seçmeli kendilerine ait giriş sınavları olmakla birlikte bu sınavlar sıralama sınavıdır. Yani kontenjan işidir desek yeridir. Mimarlık fakültesi giriş sınavı, tıp ve cerrahi fakültesi giriş sınavı gibi sınavlar İtalyan Eğitim Üniversite ve Araştırma Bakanlığı tarafından yılda sadece bir kez gerçekleştirilir.

İtalya'ya giden öğrencilere önerileriniz nelerdir?

Şahane bir serüvene başlıyorsunuz öncelikle aramıza hoş geldiniz demek gerek… Lisan hakimiyetinizi kesinlikle İtalya'ya gitmeden önce en üst seviyeye çıkartın, İtalya'da bulunduğunuz süre içerisinde özellikle İtalyan topluyla sosyalleşmeye özen gösterin. Bu adaptasyon sürecinizi hızlandıracaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, İtalya tarihi ve sosyo kültürel dokusu, sanat alanındaki gelişmişliğiyle bilinen bir ülke olduğundan sadece bilginizle değil genel kültürünüzle de kendinizi ve ülkemizi temsil edeceğinizi unutmayın.

Aileleri ve çocukları sık sık bilgilendiren bir sisteminiz var sanırım. Canlı sohbetler, bilgilendirme yazıları, bültenler. Sıkı bir iletişim gerektiriyor sanırım

İletişim samimiyet işimizin birinci prensibi mevzu bahis çocuk geleceği ise akan sular durur…

Bu pandemi sürecinde de aynı şekilde devam etti … Mekan bağımsız başlatmış olduğumuz eğitimlerimizin yanı sıra… Ayrıcacanlı sohbetlere Sayın Levent Erden ile başlattığımız akabinde birbirinden değerli ülkemizin ve İtalya'nın aydınlarını ağırladığımız söyleşiler gerçekleştirdik. Haftalık toplantılarla hem öğrencilerimize hem velilerimize süreçle ilgili bilgilendirme yapmaktayız.

Yaz dönemi içinde de destekleyici çalışmalarınız oluyor?

Pandemi sürecinde başlayan uzaktan canlı eğitime destek hizmetlerimize yaz dönemi boyunca da gelen yoğun talep doğrultusunda da devam etmektedir.

"Amacım öğrencinin, sadece İtalya'da bir üniversiteye girebilmesi değil oradaki başarısının sürdürülebilir salt başarı olmasıdır."

Sizi sektördeki diğer firmalardan ayıran özelliğiniz size göre nedir?

Ben en büyük farkımın bugün ki danışanlarımın sıralarından 16 yıl evvel geçmiş ve 11 yıl İtalya'da yaşamış ve halen İtalya'da da çalışma hayatına devam etmekte olan bir birey olaraktan sadece bilgi değil tecrübelerimi de danışanlarımla paylaşmaktayım kendimce olan başarı hikayemin gelecek nesillerde de sürdürebilirliğini hedeflemekteyim.Amacım öğrencinin, sadece İtalya'da bir üniversiteye girebilmesi değil oradaki başarısının sürdürülebilir salt başarı olmasıdır. Ülkemi İtalya'da en iyi şekilde temsil edecek öğrencilerin bayrak teslimini yapmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır.

Sizlere öğrenci ve veliler nasıl ulaşabilirler?

Sosyal Medya'nın hemen her olanağını aktif olarak kullanmaktayız. Web sitemiz üzerinden veya farklı kanallardan Ponte- Eduponte danışmanlık yazarak bizlere ulaşabilir, yaptığımız çalışmalara dair detaylı bilgilere erişebilirler.