İsviçre Federal Mahkemesi, yolsuzluk nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açtı

Futbolun bir numaralı organizasyonu FIFA'da hareketli dakikalar yaşanıyor. İsviçre Federal Mahkemesi'nin Sepp Blatter'in yerine gelen FIFA başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açtığı öğrenildi.

İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla suçlanan FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki ilişkileri incelemek için özel bir savcı atandı.

DAVA AÇMA İZNİ İSTENDİ

Özel savcı Stefan Keller, başsavcı Michael Lauber hakkında dava açma izni isterken FIFA'da bir takım yolsuzlukların olduğu dile getirdi.

BLATTER YOLSUZLUK NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Infantino dönemi öncesinde 17 yıl FIFA başkanlığını yapan Blatter, 2015 yılındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmişti.