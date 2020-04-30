İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı

Küresel ısınmaya karşı verdiği mücadele ve açıklamaları ile tanınan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, şimdi de Danimarka merkezli bir kuruluştan ödül olarak kazandığı 100 bin doları UNICEF'e bağışlaması ile gündemde. 17 yaşındaki Greta, bu yardımı koronavirüsten etkilenen çocuklar için yaptığını açıkladı.

ÖDÜL PARASINI UNICEF'E BAĞIŞLADI

Dünya üzerinde açıklamaları ile kitleleri harekete geçiren genç çevre aktivisti Greta Thunberg, koronavirüsle mücadelenin büyük önem kazandığı bu günlerde, örnek bir davranış sergiledi. 17 yaşındaki genç kız, Danimarka merkezli Human Act isimli kuruluştan aldığı 100 bin dolarlık ödül parasını Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan UNICEF'e bağışlama kararı aldığını duyurdu.

''SALGIN, UZUN VADEDE ÇOCUKLARI DA ETKİLEYECEKTİR''

Thunberg, "Küresel ısınma gibi koronavirüs salgını da bir çocuk hakları krizidir. Bu salgın şimdi ve uzun vadede bütün çocukları etkileyecektir. Ben herkesi bana katılmaya ve UNICEF'in çocukları kurtardığı, sağlıklarını koruduğu ve eğitimlerini devam ettirme çalışmalarına yardımcı olmaya davet ediyorum" dedi.

KORONA BELİRTİLERİ GÖSTERMİŞTİ

Korona mücadelesine 100 bin dolarlık katkıda bulunan Greta, geçtiğimiz ay koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve evinde izolasyona çekildiğini açıklamıştı. İsveç'te zorunlu olmadıkça test yapılmamasından dolayı böyle bir önlem alan aktivist, kısa süre sonra belirtilerinin geçtiğini ve iyileştiğini duyurdu.