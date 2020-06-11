İsveç'te oyuncak para kullanmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa soruşturma başlatıldı

İsveç'in bir köyündeki dükkanda festival ve törenlerde kullanılan bir tür sahte para ile ödeme yapıp yapamayacağını soran çocuğa suçlama yöneltilmeyecek ancak ismi 2032'nin Mayıs ayına kadar polis kayıtlarında olacak.

Polis kayıtlarına göre Sissach kasabasındaki dükkanın çalışanları paranın sahte olduğundan şüphelenip durumu ihbar etti. Yerel basına konuşan müdür, "Polisi aramak zorunda hissettik. Politikamız bu yönde, merkez böyle istiyor" dedi.

28 Mayıs'ta polis, çocuğun ailesine ulaştı ve üç saatliğine evi ziyaret etti. Polisin yanlarında kamera kayıtları getirdiği belirtildi. Ailenin evinde daha çok sahte para olup olmadığının tespit edilmesi için arama yapıldı.

AFP'nin aktardığına göre, polisten yapılan açıklamada memurların paranın bilinçli kullanılır kullanılmadığını tespit etmeye çalıştığı belirtildi.