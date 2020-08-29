Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü

İsveç'te aşırı sağcı grubun Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı.

İsveç'te dün öğleden sonra Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget'te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemek istedi.

YÜZLERCE MÜSLÜMAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü. Müslümanlar, yapılan saygısızlığı protesto etmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Müslümanların yürüyüşüne izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanırken, eylemciler ise polise havai fişek ve taş atarak karşılık verdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok araç ateşe verilirken, sokaklar savaş alanına döndü. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI

Malmö Bölge Polisi Thomas Söderberg yaptığı açıklamada, çıkan olaylar nedeni ile çok sayıda polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı. Paludan'ın daha önce Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın ve yandaşlarının Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.