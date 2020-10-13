İstinaf, Sözcü gazetesi çalışanları ve yazarları hakkındaki davada verilen kararı hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü gazetesi çalışanları ve yazarlarına yönelik davada 8 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat kararını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, sanıklar Bekir Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Necati Doğru, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli hakkında "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen mahkumiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Daire, örgüt mensubu olmayan ancak "silahlı terör örgütüne yardım" suçunu işleyen sanıklar hakkında tatbik imkanı bulunmayan denetimli serbestlik tedbirinin yerel mahkemece sanıklar yönünden uygulanmasına karar verilmesinin yasaya aykırı olduğunu karara bağladı.

Bu hususun da yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Ceza Dairesi, bu nedenle ilk derece mahkemesinin kararında bulunan "sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına" şeklindeki ibarenin hükümden kaldırılmasına ve diğer yönleriyle usul ve yasaya uygun bulunan karara karşı yapılan istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddine karar verilmesine hükmetti.

Daire, sanık Mediha Olgun hakkında da "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar kapsamında sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.

Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrılmıştı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 27 Aralık 2019'da açıklamıştı.

Mahkeme, gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmış, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı da aynı suçtan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'yu ise aynı suçtan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Mediha Olgun'un dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti.