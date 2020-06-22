Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti

Kardeşlerinin lösemi hastası olduğunu iddia ederek Türk Bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalışan iki şahıs, İstiklal Caddesi'nin farklı yerlerinde duygu sömürüsü yaptıkları gerekçesiyle ihbar edildiler. Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal'de insanlardan para isteyen iki şahsa polis tarafından 784 lira idari para cezası kesildi.

TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK RESMİ SATIYORLAR

İstiklal Caddesi'nde iki kişi kardeşinin lösemi hastası olduğunu iddia eden ve insanlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalıştı. Şahısların caddenin farklı bölgelerinde duygu sömürüsü yaptığı ihbarını alan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Satış yapan iki kişi yakalayan ekipler, toplamda 784 lira para cezası kesti.