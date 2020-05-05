İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık Bu rehavet bizi uçuruma sürükler dedirtti

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz bugünlerde İstiklal Caddesi'nde çekilen fotoğraflar "Bu rehavet bizi uçuruma sürükler" dedirtti.

05.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:38

Vaka ve ölü sayısındaki azalmaya bağlı olarak normalleşmeye dönüşün konuşulduğu bugünlerde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti.

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HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor.

MASKESİZ KİŞİLER DİKKAT ÇEKTİ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü.

Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.

İşte İstiklal'de çekilen o kareler;