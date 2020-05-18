Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği Kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam edilen komedyen, katıldığı canlı yayında sevenlerine çağrıda bulundu.

"BEN EVDEYİM, SİZ DE EVDE KALIN"

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez dostu Tolga Yüce'nin Instagram'daki Tek Hece adlı programın konuğu oldu. Canlı yayında konuşan Erbil, "Ben evdeyim, siz de evde kalın. İyiyim çok şükür" diyerek hayranlarına seslendi.

"KENDİME GELMEME ÇOK AZ KALDI

Erbil, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını da söyledi. Her geçen gün biraz daha iyi olduğunu ifade eden Erbil, "Kendime gelmeme çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. Güzel günler gelecek. Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" şeklinde konuştu.

Yakın dostu sanatçı Ercan Avşar ve Ümit Okur'un da yayını izlediğini gören Erbil, arkadaşlarına takılarak "Aman hiç eksik kalmayın. Bunları yayına alma" diyerek sevenlerini güldürdü.