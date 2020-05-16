İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket

Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü Mart ayında dip yapan Borsa İstanbul, tekrar toparlanmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiği 17 Mart tarihinden günümüze kadar olan 2 aylık süreçte, 85 hissenin değeri yüzde 100'ü, 3 hissenin de değeri yüzde 1.000'i aştı.

HİSSELER TAVAN YAPTI

Söz konusu dönemde altın ve doların rekor kırarak tarihin en yüksek seviyelerini test etmesi ve hisselerin ucuzlaması vatandaşları, borsaya yönlendirdi. Altın ve dövizde istediği fırsatı göremeyen yatırımcılar, ucuz hisse alarak yatırım tercihini borsadan yana kullandı. Hal böyle olunca da birçok hisse senedinin değeri de tavan yaptı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN EKİZ YAĞ VE SABUN OLDU

17 Mart tarihinden 14 Mayıs tarihine yüzde 2.473 artan Ekiz Yağ ve Sabun hissesi, iki aylık süreçte en çok değer kazanan hisse oldu. Söz konusu dönemde Güler Yatırım Holding ise yüzde 1.352 oranında değerlenerek en çok değerlenenler listesinde 2. olurken, listede 3. sırayı yüzde 1.205 değer kazancıyla RTA Labaratuvarları aldı.

İşte son 2 aylık süreçte borsada en çok değer kazanan ilk 20 hisse: