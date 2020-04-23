Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Son günlerde İstanbul Boğazı'nda sıkça karşımıza çıkan yunusların son görüldüğü yer Ortaköy Sahili oldu. Akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullancıları tarafından paylaşıldı.
23.04.2020 03:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:01
Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı.
ORTAKÖY SAHİLİ'NDE YÜZDÜLER
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunus balıkları kendilerini gösterdi. Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahile kadar gelen yunus balıkları adeta dans etti. O anlarsa sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.