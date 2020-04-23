Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü

Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı.

ORTAKÖY SAHİLİ'NDE YÜZDÜLER

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunus balıkları kendilerini gösterdi. Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahile kadar gelen yunus balıkları adeta dans etti. O anlarsa sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.