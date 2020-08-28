İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR ETKİLİ

Bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul Valiliği, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.