İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı dün yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Kıraç konseri ile sizlere sesleneceğiz. Şarkılara eşlik etmek için sizleri 16.10'da tv, radyo ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AÇIK ALANDA DEĞİL, 70 METRE DERİNDE KONSER"

Valilikten yapılan açıklamada ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu sene evlerimizde karşıladık. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine 1 Mayıs coşkusunu bir nebze yaşatmak için İstanbul Valiliği olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir konser düzenledik. Baharı yaşadığımız ama pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkılmayan bu gün, işçilerimize bir moral olması için gerçekleştirdiğimiz konserimizi açık alanda değil, yerin 70 metre altında ve en zor şartlarda çalışılan metro inşaatı alanında, Gayrette-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirdik. Sevgili Kıraç, Gayrettepe İstasyonu çalışma alanında kısa bir konser ile bizlerle birlikte oldu." denildi.