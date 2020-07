Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi

İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının listelenmesi psikologların ve psikolog adaylarının tepkisini çekti. Psikolog ve psikoloji öğrencileri, "Açıköğretim psikoloji programı ile birlikte okul içi ve gelişim araçlarından tamamen uzak, örgün öğretimin sahip olduğu çeşitli fırsatlardan mahrum, bu durumu fırsat eşitliği olduğu algısı ile bölümümüzü istismar eden sözde psikologlar yetişmeye başlayacak" görüşünü savundu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Psikoloji, davranışı ve zihni inceleyen bir bilim dalıdır. Bilinçli ve bilinçsiz durumlarla beraber insanın var olduğu her alanda işlevsellik göstermektedir. APA'nın kabul ettiği 59 alan bulunması ile birlikte, bir bilim dalı olarak her geçen gün gelişmekte ve her geçen gün daha geniş bir yelpaze olma yolunda ilerlemektedir.

"OLUMSUZ BİR GİDİŞAT GÖZLEMLENMEKTEDİR"

Ülkemizde psikoloji dalını incelediğimiz zaman; Türkiye psikoloji alanında bakir, gerekli değerini görmeyen ve bir bilim dalı olması yolunda çekimser davranıldığı durumdadır. Psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak günümüzdeki Türkiye psikoloji bilim dalını incelediğimiz zaman; üniversitelerde yetersiz eğitim, yetersiz akademisyen, laboratuvar eksikliği, eğitim ve uygulama eksikliği mevcuttur. Sorunları daha geniş bir alana yayarsak; eğitimlerin fahiş fiyatları, geçersiz eğitimlerin çokluğu, sahte diploma veya sertifikalar ile psikolog unvanı kullanımı ve bu kişilerin denetlenmemesi gibi birçok sorunlarla mücadele etmekteyiz. Bizi en çok üzen durum bu sorunlar karşısında herhangi bir düzenleme yapılmaması, meslek yasası olmaması ve bu meslekten maddi kazancını elde eden kişilerin denetlenmemesidir. Bu duruma ek olarak psikoloji biliminin ilerlemesinin aksine açıköğretim açılması, çeşitli oluşumlarda yer verilmemesi ve mesleki yasa düzenlemelerinin eksik olup daha da genişletilmesi yönünde olumsuz bir gidişat gözlemlenmektedir.

NİTELİKSİZ PSİKOLOGLAR YETİŞECEK VURGUSU

Biz Psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak okul eğitiminin bile yetersiz kaldığı durumlarda kendimizi geliştirmek adına her türlü olanağı arayan, okul dışı etkinliklerde aktif olmaya çalışan ve okulla beraber gündelik hayatımızı eğitimimiz dahilinde maddi ve manevi olarak fedakarlık yaparak mesleğimize layık olabilmek umuduyla hareket eden kişiler olmaya çalışmaktayız. Açıköğretim psikoloji programı ile birlikte okul içi ve gelişim araçlarından tamamen uzak, örgün öğretimin sahip olduğu çeşitli fırsatlardan mahrum, bu durumu fırsat eşitliği olduğu algısı ile bölümümüzü istismar eden sözde psikologlar yetişmeye başlayacaktır. Psikoloji alanında ilerlemek için çabalayan, psikoloji dalını bir bilim olarak gören bu mesleğe değer veren, etik ilkelere bağlı kalmayı birincil hedef olarak belirlemiş biz psikologlar; onlarca meslektaşımızın aksine psikolog olmayı sadece unvan ve dert dinlemekten ibaret gören, bilimsellikten tamamen uzak ve durumun sadece maddi boyutuna önem verip insanların ruh sağlığı ile oynayarak nasıl paralar kazanabileceğini hesaplayan kişiler tarafından gasp edilmesine, niteliksiz psikologlar yetişmesine karşıyız.

"AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMÜNÜN AÇILMASINA KARŞIYIZ"

Zihin ve davranış sağlığı, en az fizyolojik sağlık kadar önemlidir. Psikolojik olarak sağlıklı olmamakla beraber bu durumun fizyolojik sorunlara yol açtığı daha önce kanıtlanmıştır. Titizlikle çalışan ve sürekli gelişen Psikoloji bilimine uyumlu olacak şekilde hatta sadece öğrencilik değil hayatımız boyunca öğretim gördüğümüz bu yolda mesleğimizi içsel olarak kabullenmiş Psikolog ve Psikoloji öğrencileri olarak; mesleki gasp, niteliksiz eğitim, sadece maddi boyutlara yönelik çalışmalar, denetimsizlik ve gündemimizde var olan açıköğretim psikoloji bölümüne karşı olduğumuzu kamuoyuna duyurmaktayız."