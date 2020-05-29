İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da yapılan ilk etkinlik kapsamında yelkenliler, Huber Köşkü'nün önünden geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Erdoğan'ın torunu da asker selamı verdi.
29.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:12
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin 567. yıl dönümünde kent sabahtan akşama kadar ev sahipliği yapacağı etkinliklerin ilki gerçekleştirildi.
YELKENLİLER, ERDOĞAN'I SELAMLADI
İstanbul'daki ilk etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirildi.
Saat 11.30'daki etkinlikte Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamladı.
TORUNU DA EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı'na selamlama sırasında eşlik eden torunu asker selamı yaparak gazetecilere poz verdi.