Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde seyir halinde olan sürücüler, bir motosikletteki yolcunun bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:05

İstanbul'un en işlek yolunda seyir halinde olan sürücüler bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Şaşkınlığını gizlemeyen sürücülerin görüntülendiği tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı

SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde Edirne istikametinde seyreden sürücüler, bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Tehlikeli bir şekilde motosikletin üzerinde koli taşıyan yolcu, dakikalarca bu şekilde seyrederek hem kendi hem de motosikletlinin hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

SÜRÜCÜLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Sürücüler yürekleri ağızlara getiren o anları cep telefonuyla görüntülerken şaşkınlıklarını gizlemeyemedi. Piyelapaşa-Kağıthane Tüneli'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise, motosiklete bağladığı sepetin üzerinde hiçbir önlem almadan seyreden sürücü görenleri korkuttu. Yaşanan tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.