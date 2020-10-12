İstanbul trafiğinde direksiyonu çocuğuna teslim etti yetmedi kameraya çekti

Türkiye'de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdumduymazlığı şaşırtıyor.

OTOMOBİLİ 3-4 YAŞINDAKİ BEBEĞE TESLİM ETTİ

İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı. İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler.