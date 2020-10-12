İstanbul trafiğinde direksiyonu çocuğuna teslim etti yetmedi kameraya çekti
12.10.2020 14:19 | Güncelleme: 12.10.2020 15:15
Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı. Babasının kucağında İstanbul'da direksiyon sallayan bebek, trafikteki sorumsuzluğu da gözler önüne serdi.
Türkiye'de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdumduymazlığı şaşırtıyor.
OTOMOBİLİ 3-4 YAŞINDAKİ BEBEĞE TESLİM ETTİ
İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı. İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler.