Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar trafiği kilitledi

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulayacak. Bu yasak devreye girmeden İstanbul'dan çıkmak isteyenler şehir çıkışında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

TRAFİK ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Koronavirüs tedbirlerinin devreye girmesiyle adeta nefes alan İstanbul trafiği, yarın gece 00.00 saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi bugün eski günlerine geri döndü. Yasak başlamadan Çatalca ve Silivri yönüne gitmek isteyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluştan trafik havadan drone ile de görüntülendi.