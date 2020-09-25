İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Kentte en yüksek vaka sayısı nisanda görüldü, bugünün 4-5 katı yüksekti

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

En yüksek seviyeyi nisanda gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik.

İSTANBUL'DA HASTANE DOLULUK ORANI

Kapasitemizin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.