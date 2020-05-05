Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı

Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı Kargo İşletme Merkezi'nde yapılan incelemeler sonucunda, yastıkların içerisinde 87 bin adet maske ele geçirildi. Geriye dönük iz süren ekipler ulaştıkları adreste, 466 bin maske daha buldu. Toplam 3 milyon değerinde maskenin ele geçirildiği iki operasyonla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YASTIKLARDAN 87 BİN MASKE ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı Kargo İşletme Merkezi'nde bulunan gönderiler incelenme altına alındı. Yapılan incelemelerde riskli olarak değerlendirilen koliler x-ray tarama cihazından geçirildi. Cihazda yoğunluk farkına rastlanılması üzerine açılan kolilerde bulunan yastıklar içerisinde toplam 87 bin 500 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

ESAS ADRESTE 466 BİN MASKE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Yakalama sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, ele geçirilen eşyanın geriye dönük izini sürdü. Eşyanın yükleme adresi tespit edilerek ikinci operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 212 kolide 441 bin 480 adet tek kullanımlık, 23 kolide 19 bin 450 filtreli ve 8 kolide 5 bin 740 adet nano kumaş olmak üzere toplamda 243 kolide 466 bin 670 adet maske ile bu maskelerin paketlenmesinde kullanılan 2 adet vakum cihazı ile geçirildi.

TOPLAM DEĞERİ 3.5 MİLYON

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince yapılan iki operasyonda yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde toplam 554 bin 170 adet maske ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.