İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otomobille çarpışan polis arabası yan yattı. Kaza sonucu iki polis memuru yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
25.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 01:01
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta M.D. idaresindeki 16 NOL 09 plakalı otomobille karşı istikametten gelen polis arabası çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip otosu yan yattı.
2 POLİS MEMURU YARALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ekip otosunda bulunan iki polis yaralandı. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.