İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta M.D. idaresindeki 16 NOL 09 plakalı otomobille karşı istikametten gelen polis arabası çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip otosu yan yattı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ekip otosunda bulunan iki polis yaralandı. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.