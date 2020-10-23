İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da koronavirüs salgını için düzenlediği toplantıya çağrılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

"BÜYÜK NEZAKETSİZLİK"

Pandemi toplantısına çağrılmamasını "Büyük nezaketsizlik" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Benim ne yazık ki haberim yoktu. Türkiye'de, neredeyse iki pandemi vakasından birisi İstanbul'da. Böylesi kritik bir şehirde yaşıyoruz. Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir. Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde, milli bir seferberliktir. O kadar önemli bir meseledir ve seferberliktir ki, herkes elinde, avucunda ne varsa ortaya koymakla yükümlüdür. Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. Çok yakışmayan bir paylaşım olmuş. İstanbul'da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi.

"İLK ULAŞILMASI GEREKEN KİŞİ BENİM"

Toplantıyla ilgili "Ani gelişti" denilen Valilik açıklamasına da değinen İmamoğlu, şunları söyledi: "İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi benim. Ben, o dönemde de Sayın Bakan'a, bütün niyetimi arayıp bildiren birisiyim. Üç kez görüştüm. Üçünde de 'İstanbul'la ilgili bir isteğiniz var mı, bizimle irtibatta olun' dedim Vakalarla ilgili süreçlerde şeffaf olması gerektiğinin daha doğru olduğunu, düşüncelerimi telefonda ilettim. Ben bunları iletirken, çıkıp da millete deklare etmedim. Sebebi ne olabilir? Düşünüyorum; bulamıyorum. Neymiş efendim; ani gelişti. Yani biz, tırnak içinde ani gelişen toplantılar kavramının dışında mıyız? İstanbul'da ani bir olay olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi, benim. Aciliyet karşısında, hangi durumda olursak olalım, koşar gideriz. 'Ne yapabiliriz' diye bakarız. Ne demek istiyorsunuz siz, ani gelişti diye? Elli kişi toplanacak; İBB Başkanı masada yok."

"BU İŞTE KÜSLÜK OLMAZ"

Açıklamasının devamında "Konu İstanbullu, İstanbullunun canı söz konusu olunca küslük olmaz" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Ben, İBB Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli meselelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bakmam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı."