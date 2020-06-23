Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı

İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu. Sürücüler ve vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Ancak bu yağmurda keyifli anlar geçirenler de vardı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adam, trafiğin aktığı sırada yolda biriken suya atlayıp o anların tadını çıkardı.

Ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.