İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 il barosunun itirazlarına rağmen AK Parti ve MHP oyları ile yasalaşan "çoklu baro" düzenlemesi için ilk hamle İstanbul'dan geldi.

Düzenlemenin 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından geçen iki buçuk aylık süreçte İstanbul'da devam eden çalışmalar tamamlandı. Yeni baro kurmak isteyen hukuk dernekleri, avukatlardan gerekli 2 bin imzayı topladı.

"2 BİN RAKAMINI GEÇTİK"

Herhangi bir aksilik olmaması için yarın da imza toplamaya devam edeceklerini açıklayan Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, "Son anda aksilik olmaması amacıyla 2 bin 100 imza ile başvuru yapmak istiyoruz. Son anda vazgeçenler, üye olmaya engel durumu olanlar olabilir. Şu anda 2 bin rakamını geçtik. Bir gün daha imza toplayıp Çarşamba (23 Eylül) günü TBB'ye başvuru yaparak ilk resmi adımı atmış olacağız" dedi.

"KURAMAZLAR" ELEŞTİRİSİNE YANIT

"Çoklu baro" düzenlemesinin yürürlüğe girdiği günden bu güne iki buçuk aylık yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Tatlı, "kuramazlar" eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

"Başından bu yana yeni baro kuramayacağımız yönünde algı yönetimi yapıldı. Kurmamızı istemediler, engellemeye çalıştılar. Avukatlara 'fişleneceksiniz' diye gözdağı verenler oldu. Sosyal medyada hakaretler ettiler. Sabır dedik, sabrettik. Biz sözümüzün arkasındayız. Ama biz bugün engelli aştık, buradayız. Baromuzu da kuruyoruz."

TBB SEÇİMLERİNE DELEGE GÖNDERİLECEK

Diğer yandan yeni barolar, aralık ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerine delege gönderebilmek için ekim ayındaki baro seçimlerinde genel kurullarını gerçekleştirmek zorunda.

Tatlı, İstanbul'da yeni kurulacak baronun TBB'ye delege gönderemeyeceği iddialarına da şu yanıtı verdi:

"İstanbul 2 No'lu Baromuzu bu hafta kuruyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da kuruluşumuzun genel kurulunu yapıp TBB seçimlerine delege yollayacağız."

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIZ, BAŞVURU YAPTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul'da kurulacak 2 Nolu Baroya katılmak için başvurduğunu bildirdi.

Söz konusu baronun kurulması için 2 bin imzanın tamamlandığını belirten Yıldız, "Ben de avukat olarak müracaat yaptım. İmzalar Barolar Birliğine teslim edilecek, bir hafta sonrasında süreç tamamlanmış olur." diye konuştu.

2 Nolu Baronun avukatların sorunlarını ele alacağının altını çizen Yıldız, "Daha önceki baroların uğraştığı siyasetle uğraşmaktan ziyade avukatların yetişmesi ve hukukun üstünlüğünün tüm olarak hakim kılınması için üzerine düşen görevi yapacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, 2 Nolu Baronun kuruluşunda yer alan avukatların Anayasanın başlangıç kısmında ifade edilen "Türk milli menfaatlerinin ve Türk varlığının himayesi, Anayasa ve kanunlara uygun olarak hukukun her alanda üstünlüğünü temin" için görev yapacağını kaydetti.