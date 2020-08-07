Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yayınladığı videoda kentte toplu asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu törenlerden duyduğu rahatsızlığı daha önce "Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun" sözleriyle ifade etmişti.

"16 BİN 346 EVLADIMIZ MEMLEKETİN DÖRT BİR TARAFINA DAĞILACAK"

Vali Ali Yerlikaya resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibari ile İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir tarafa dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü dört gözle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan gençlerimiz heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermeyiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Vali Yerlikaya'nın o tweet'i;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına rağmen devam eden toplu asker uğurlama törenlerinden duyduğu rahatsızlığı "Asker uğurlamada ortaya çıkan görüntüler rahatsız edici. Bundan böyle İstanbul'da buna izin vermeyeceğiz. Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun" sözleriyle ifade etmişti.