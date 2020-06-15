Topkapı surlarından kopan taşlar yola düştü
İstanbul Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu.
15.06.2020 05:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:08
İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola düştü.
Sulukule Caddesi'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü.
BİR ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU
Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.