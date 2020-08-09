Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son dakika: İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralandı.
09.08.2020 07:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:29
Karabük'ten İstanbul'a gitmekte yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
3'Ü ÇOCUK 25 YARALI VAR, 7'SİNİN DURUMU AĞIR
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü kazada 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.