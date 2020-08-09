Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı

Karabük'ten İstanbul'a gitmekte yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

3'Ü ÇOCUK 25 YARALI VAR, 7'SİNİN DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü kazada 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.