Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
TEM Otoyolu Ispartakule gişelerinde iki sürücü inatçılığı göz göre göre kazaya neden oldu. Aynı gişeden geçmek isteyen sürücüler, araçlarını gişeye sıkıştırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
03.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:16
İlginç kaza geçtiğimiz 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule Gişelerde meydana geldi.
AYNI GİŞEDEN GEÇMEK İSTEDİLER
Öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, gişelerden geçerek yoluna devam etmek istedi. Sürücüler gişeden geçecekleri esnada biri direksiyonu kırarak diğerinin gireceği gişeye girmeye çalıştı. Bu nedenle de iki sürücü gişelerde sıkıştı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.