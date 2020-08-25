İstanbul Başakşehir, kiralık oyuncusu Azubuike'nin bonservisini aldı

Medipol Başakşehir, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi ve Okechukwu Azubuike'nin bonservisini aldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Pyramids takımından kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu devreye girdi.

Açıklamada, "2022/23 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.

MALATYA VE RİZE'DE DE OYNAMIŞTI

Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Azubuike, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada süre aldı.