İstanbul Başakşehir, kiralık oyuncusu Azubuike'nin bonservisini aldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, takımda kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike'nin bonservisini Mısır'ın Pyramids takımından aldı. Nijeryalı futbolcunun 2022/23 sezonunun sonuna dek turuncu lacivertlilerde oynayacağı belirtildi.
25.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:12
Medipol Başakşehir, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi ve Okechukwu Azubuike'nin bonservisini aldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Pyramids takımından kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu devreye girdi.
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Açıklamada, "2022/23 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.
MALATYA VE RİZE'DE DE OYNAMIŞTI
Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Azubuike, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada süre aldı.