İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU ANKARA'YA YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı, Ankara'ya yürüyüşe başladı.
Durakoğlu, yürüyüş için Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Durakoğlu'na destek için İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar ile CHP i İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da adliyeye geldi. Yürüyüşe, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu da destek veriyor.
'Durakoğlu daha sonra adliyenin önünden yürüyüş başlattı. Durakoğlu, kısa bir süre sonra, "Yolun bundan sonrasını tek başıma yürüyeceğim. Bugün Çayırovaya kadar planlıyorum. Beni uğurlamaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diyerek, kendisine eşlik edenlerden ayrıldı. Durakoğlu'nun Çayırova'dan sonra Ankara'ya araçla gitmeyi planladığı öğrenildi.- İstanbul