İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler

İsrail, Doğu Kudüs'te bir mezarlıkta bulunan ve üzerinde Türk bayrağı olan levhaya tahammül edemedi ve balyozlarla parçalayarak söktü. Mezarlık yıllar önce TİKA tarafından restore edilirken levha da tanıtım ve bilgi amaçlı asılmıştı.

"O BALYOZ İNSANLIĞIN KALBİNE İNDİRİLMİŞTİR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir" ifadelerini kullandı.