İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Kariyerine Fransız ekibi Monaco'da devam eden ünlü futbolcu Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.
29.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:49
Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
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İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YARDIMI OLMADAN BAŞARAMAZDI"
Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında koronavirüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.