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İspanya La Liga'da kalan maçlar haziran ayında oynanması gündemde

İspanya'da futbol takımlarının bu hafta tesislerde antrenmanlara başlaması ve yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ertelenen maçların haziran ayından itibaren oynanması düşünülüyor.

04.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:19

İspanya futbolunda 1. ve 2. liglerdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'tan bu yana tesislerini kapatan takımların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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La Liga, kulüplerin 5-7 Mayıs tarihlerinde futbolcularına, teknik heyete ve diğer çalışanlarına Kovid-19 testi yapacak olmasının ardından antrenmanlara başlaması için Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındığını duyurdu.

Futbolda sahalara dönüşün kademeli olacağını vurgulayan La Liga, tesislerdeki çalışmaların ilk olarak bireysel ve küçük gruplar halinde daha sonra da takım olarak yapılacağını bildirdi.

"EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ EKONOMİK DURUM"

La Liga, liglerde kalan maçların oynanması için haziran ayını hedeflediklerini belirtirken, herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında futbolun payının yüzde 1,37 olduğunu ve kulüplerin 185 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden La Liga, "Mevcut durumda en büyük endişemiz sağlık krizinin neden olduğu ekonomik durum." açıklamasında bulundu.