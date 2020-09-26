Şarap tankı patlayınca çevre kırmızıya boyandı! O anlar kamerada

İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamasıyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı. O anlar anbean kamerayla görüntülendi.

50 BİN LİTRE ŞARAP DÖKÜLDÜ

Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede meydana gelen olayda, dev tanktan fışkıran yaklaşık 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı. Çevreye yayılan şarabın bu yılki mahsulden elde edildiği bildirilirken, firmanın büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Şirket yetkilileri kazanın sebebi hakkında bir açıklama yapmadı.