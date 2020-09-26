Şarap tankı patlayınca çevre kırmızıya boyandı! O anlar kamerada
26.09.2020 11:12 | Güncelleme: 26.09.2020 13:48
İspanya'da bir şaraphanede, tankın patlamasıyla 50 bin litrelik kırmızı şarap yerlere döküldü. O anlar kamerayla kayıt altına alındı.
İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamasıyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı. O anlar anbean kamerayla görüntülendi.
50 BİN LİTRE ŞARAP DÖKÜLDÜ
Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede meydana gelen olayda, dev tanktan fışkıran yaklaşık 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı. Çevreye yayılan şarabın bu yılki mahsulden elde edildiği bildirilirken, firmanın büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Şirket yetkilileri kazanın sebebi hakkında bir açıklama yapmadı.