Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

İspanya'da bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.

İspanya'nın Toledo şehrinde bulunan bir mezbahada işçilerin kuzuları bacaklarından tutarak fırlattığı görüldü. İşçilerin aynı zamanda kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı anlar ise görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkedeki hayvan hakları derneği NGO Equalia harekete geçti. Dernek, İspanyol yetkilerinden mezbahadaki işçiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.