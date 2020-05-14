İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karantina günlerinde sokağa çöp atmak için çıkan baba kızın sürekli farklı süper kahraman kostümleri giydiği görüldü.

ÇÖP ATMAK EĞLENCELİ HALE GELİYOR

Bazen Spider-Man, bazen Son Goku, Elsa ve Olaf olarak farklı farklı çizgi film karakterlerine bürünen baba ve kızı, el ele yürüyerek çöp atmayı eğlenceli hale getiriyor.