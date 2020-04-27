Ekranların tanıdık ismi türkücü İsmail Türüt sadece şarkılarıyla değil açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Son olarak koronavirüs gündemi ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen İsmail Türüt hakkında İsmail Türüt kimdir, İsmail Türüt kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Haziran 1965

Kaç yaşında: 54yaşında

Nereli: Rize

8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

ALBÜMLERİ

• Laz Uşağı

• Şenayım

• Lazmısın Çerkezmisin

• Komşu Kızı - Ayrılık Acısı

• Ondan Kaynana Olmaz

• Çay Güzeli

• Güzellere Bayram Var

• Hamsi

• Kara Sevdalı Fatma

• Zorla Güzellik Olmaz

• Oy Canan

• Akıllı Ol

• Hamsi Gözlüm

• Sosyete Kızı Suzan

• Mahkeme

• Reis -Kaderi Ben Yazmadım

• Yakışır

• Gönül Yarası

• Oy Gelin

• Davacıyım - Belalı Damat

• Karadeniz Sofrası

• Kriz

• Piryoz

• Piryoz 2

• Deli Zekiye

• Dünya Tatlısı

• Kırktan Sonra

• Dört Mevsim (2014)