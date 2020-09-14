İsmail Kizek, pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerindeki etkisi anlattı

Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek pandemi sürecinin moda üzerindeki etkilerini anlattı.

Doğrudan ya da dolaylı olarak insanı etkileyen her şey modada kendine yer bulmaya devam edeceğini belirten Kizek, "Geçmiş bize göstermektedir ki moda; umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur. Artık bir giysinin şık ya da kaliteli olmasının dışında farklı ihtiyaçları da karşılaması gerekecek. Tişört sadece bir tişört olmayacak, aynı zamanda vücut ısımızı ölçerek ateşimizin olup olmadığını bize ve çevremizdekilere bildirecek. Moda teknoloji ile çok daha sıkı etkileşime girecek. Modanın geleceği bu bağlamda şekillenecek" ifadelerini kullandı.

"YENİ NORMAL OLARAK ADLANDIRABİLECEĞİMİZ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"Görselliğin daha da önemli olduğu günümüzde maskelerin sadece koruma fonksiyonunu yerine getirmesi elbette kullanıcılar için yeterli değildir" diyen İsmail Kizek, "Mevcut alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi ve yaşantılarımızı yeniden yorumladığımız ve 'yeni normal' olarak adlandırabileceğimiz bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.

"MODA, İNSANLARIN YENİDEN CANLANMASI İÇİN İLK BAŞVURDUKLARI YOLDUR"

Pandemi sürecinin etkisinin birçok alanda olduğu gibi moda üzerindeki etkisini, koruma fonksiyonundan ziyade görsel şölen haline gelen maskelerden, dış giyim yerine ev kıyafetleri satışlarının artmasına, kırmızı ruj satışlarının yerine kırmızı oje satışlarının patlamasına kadar modanın farklı farklı alanlarına koronanın etkileri hakkında bilgi veren Zoom İsmail Kizek, "Moda; umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur" dedi.

Modanın ortaya çıktığı dönemin aynası olduğunu bildiren Kizek, bir giysiye, aksesuara, saç stiline ya da kozmetik ürününe bakarak kullanıldığı dönemin dinamiklerini anlamanın mümkün olduğunu bildirdi. Kizek, "Bu nedenledir ki moda sözsüz bir dil, bir ifade aracı olarak da anlamlandırılmaktadır. Her birey moda ürün tercihleri ile kendini anlatmaya, sergilemek istediği görünüme ulaşmaya çalışmaktadır. Bu sözsüz iletişimde bireysel zevkler ile birlikte, iletişimin gerçekleştiği anın değişkenleri de devreye girmektedir. Geçmiş bize göstermektedir ki moda; umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur. İnsan kendisini iyi hissetmek istediğinde ilk olarak giysilere, makyaja ya da saç stili değişikliklerini başvururlar" diye konuştu.