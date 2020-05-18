İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Bursa'da iş ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyetteki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.
18.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:04
Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyette görülen yılan, görevliler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
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TELEFONA SARILIP EKİPLERE HABER VERDİLER
İznik ilçesinde ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyetteki yılanı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.
DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kürek yardımıyla yakalayarak doğaya saldı.