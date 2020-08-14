Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir?

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr. - Tony Stark / Demir Adam

Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges - Obadiah Stane / Iron Monger

IRON MAN KONUSU NEDİR?

Milyoner sanayici Tony Stark silah yaratmak için esir tutulur. Bu tutsaklıktan önce saldırıya uğrayan milyoneri, Yinsen adında bir adam akü yardımıyla Tony'nin vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engellemiş ve onun hayatını kurtarmıştır. Dostlukları pekişen ikili , birlikte silah yapma başlar. Zırh tamamlanınca teröristler durumu anlar ve saldırılar. Bu sırada Yinsen Tony ye zaman kazandırmak için kendi hayatını feda ederek teröristleri oyalar ve ölür. Tony teröristleri öldürür ve oradan kaçar.Bu arada Tony'yi öldürmeleri için teröristleri tutanın Obadiah Stane olduğu anlaşılır. Obadiah evinde Tony'yi felç eder ve ark reaktörünü söküp onu ölüme terk eder. Obadiah Şirkette kendisine Tony'nin zırhına benzer bir zırh yapmıştır. Tony ölmek üzere iken yedek ark reaktörünü J.A.R.V.İ.S getirir ve Tony göğsüne takar. Obadiah zırhı ile demir adam zırhı kapışır. Obadiah ölür. Tony basına kendisinin demir adam olduğunu söyler.

IRON MAN FİLM SERİSİ

Iron Man 2



Artık Demir Adam olmayı başarmış Tony Stark, kimliğini gizli tuarak dünyada yayılmaya başlamıştır.Amerikan hükümeti tarafından tepki görmeye başlamıştır. Demir Adam'ın zırhını teslim edilmesi üzerine başlatılan operasyonlar halk tarafından büyük tepki ile karşılaşılmıştır.Demir adam kostümüne benzer kostüm giyen Ivan, ortalığı karıştırmayı başaracaktır.

Iron Man 3



Tony Stark, demir Adam 3 serisinde daha güçlü ve kontrol edilemeyen bir düşmanla karşı karşıya kalır. Karşısındaki düşmanın Tony Stark'ın özel hayatına müdahale etmesi Demir Adamın büyük oranda sinirlenmesine neden olmuştur. 2013 yılında yayınlanan ve Iron Man serisininde son filmidir.



IRON MAN SERİSİNDE ROL ALAN OYUNCULAR

Robert Downey Jr. – Tony Stark (Iron Man)

Terrence Howard- Rhodey

Jeff Bridges- Obadiah Stane

Gwyneth Paltrow- Pepper Potts

Rebecca Hall- Maya Hansen

Guy Pearce- Aldrich Killian

Ben Kingsley-The Mandarin

Don Cheadl -James Rhodes / War Machine

Jon Favreau – Happy Hogan

William Sadler – President Ellis