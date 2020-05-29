İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin

İran hükümetinin özellikle başka ülkelerdeki operasyon ve örgütlere aktardığı paraya meclisteki milletvekillerinden tepki geldi. İran'da meclisi Tahran milletvekili Heshmatollah Falahatpisheh; İran hükümetinin politikasını eleştirdi; Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'den bugüne kadar İran'ın yaptığı savunma harcamalarını talep etti. Falahatpisheh, İran hükümetine yakın olan Etemad gazetesine verdiği mülakatta hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.

ESED'İ SAVUNMAK İÇİN 20-30 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Heshmatollah Falahatpisheh, "İran, Esed'i iktidarda tutmak için Suriye kampanyasında 20 ila 30 milyar dolar harcadı. Hem de yaptırımlarla etrafımızın sarıldığı bir zamanda. Tekrar ediyorum, Suriye'ye 20 milyar ila 30 milyar dolar vermiş olabiliriz.

Tahran milletvekili Heshmatollah Falahatpisheh

"HARCANAN PARALARI SURİYE'DEN GERİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Falahatpisheh yaptığı açıklamada; "Harcanan paraları Suriye'den geri almak zorundayız. Bu ülkenin parası orada geçmiştir. Esed bizim kasamızdan kendi kasasına geçen bu parayı İran'a iade etmek zorundadır" şeklinde konuştu. Falahatpisheh, "Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaş boyunca İran, Esed rejimi için çok önemli bir müttefik oldu. Şii milis savaşçılarının, İran Devrim Muhafızları Corp (IRGC) komutanlarının, silahlarının ve teçhizatının ve Hizbullah gibi vekil gruplarının finansmanını bizzat karşıladı. Şimdi Suriye bu verilenleri iade etmek zorunda" dedi.