İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kamyon kasasına doldurulan yüz binlerce civcivin boş bir araziye dökülüp, kepçeyle üzerlerine toprak atılarak itlaf edildikleri görüldü.

Civcivlerin bu şekilde öldürülmesi ana akım medyada ve sosyal medyada büyük tepki toplarken Bir Günlük Tavuk Üreticileri Derneği, ülkedeki tüm civcivlerin yarına kadar itlaf edileceğini açıkladı.

"KOVİD-19 NEDENİYLE TAVUK ETİ SATIŞLARI AZALDI"

Ülkede infiale yol açan olay nedeniyle devlet televizyonundan açıklama yapan Hayvancılık İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanı Yardımcısı Murteza Rızai, "Koronavirüs salgını nedeniyle tavuk eti satışları azaldı ve civciv üretimi sınırlandırıldı. Ne yazık ki fiyatlardaki düşüş nedeniyle civciv yetiştiricileri, fazla civcivleri yok etmek zorunda kalıyor." açıklamasında bulundu.

Rızai, çiftliklerde fazla sayıda civcivin bulunmasının sorunlara yol açtığını savunarak, "Bu civcivlerin itlaf edilmesi, dünyadaki kümes hayvancılığı sektöründe doğal bir süreçtir." dedi.

Bakan Yardımcısı Rızai, sosyal medyadaki görüntülerde olduğu gibi civcivlerin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLMELERİ, HER VİCDANI KANATIYOR"

Olayla ilgili İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Çevre Koruma Kurumunun Tahran Genel Müdürü Said Mahmudi de olayı "insanlık dışı" şeklinde niteleyerek, "Bu civcivler de birer can taşıyor. Canlı halde toprağa gömülmeleri, her vicdanı kanatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmudi, olayın bir daha tekrarlanmaması için Tahran Başsavcılığına başvurduklarını aktararak, "Diğer civciv üreticileri de aynı yola başvurması halinde en şiddetli şekilde karşılık görecek." ifadesini kullandı.