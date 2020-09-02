İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi

Ülkesinde iki kez şampiyon olan İranlı Güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katıldığı için idam cezasına çarptırıldı.

Başarılı güreşçinin ailesine yakın bir kaynak, güreşçinin iki kez idam, 6 yıl hapis ve kırbaç cezası aldığını, Afkari'ye idam cezasının neden iki kez verildiğine dair kimsenin bilgisi olmadığını söyledi.

KARDEŞLERİNE DE HAPİS CEZASI VERİLDİ

İran Yüksek Mahkemesi verilen kararları onarken, aynı gösterilere katılan Afkari'nin kardeşlerinden Vahid 54, Habi ise 27 yıl hapis cezası aldı.

Navid Afkari ve kardeşleri

Mahkeme kararının ardından İranlı birçok kişi, İran rejimine idam cezalarını bozması için çağrıda bulunurken, geçtiğimiz ay aynı mahkemenin yine protestolara katılan 3 gencin idam kararını bozmasını örnek göstererek kararın kısa sürede alınması gerektiğini savundu.