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İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi

İran'da 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katıldığı için tutuklanan ve davası süren güreşçi Navid Afkari için karar verildi. İran Yüksek Mahkemesi, Afkari'yi iki kez idam cezasına çarptırdı.

02.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:46

Ülkesinde iki kez şampiyon olan İranlı Güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katıldığı için idam cezasına çarptırıldı.

Başarılı güreşçinin ailesine yakın bir kaynak, güreşçinin iki kez idam, 6 yıl hapis ve kırbaç cezası aldığını, Afkari'ye idam cezasının neden iki kez verildiğine dair kimsenin bilgisi olmadığını söyledi.

KARDEŞLERİNE DE HAPİS CEZASI VERİLDİ

İran Yüksek Mahkemesi verilen kararları onarken, aynı gösterilere katılan Afkari'nin kardeşlerinden Vahid 54, Habi ise 27 yıl hapis cezası aldı.

İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi
Navid Afkari ve kardeşleri

Mahkeme kararının ardından İranlı birçok kişi, İran rejimine idam cezalarını bozması için çağrıda bulunurken, geçtiğimiz ay aynı mahkemenin yine protestolara katılan 3 gencin idam kararını bozmasını örnek göstererek kararın kısa sürede alınması gerektiğini savundu.

İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi
Haber Yorumları (10)
AHMET: Bizde de zamanla muhalifler için idam geleceğini, yolsuzluk adaletsizlik ile uğraşmak yerine Twitter a TC ile girilmesi için çabalayan inşallah oda olacak diye cevap veren yöneticilerimizden çok rahat tahmin edebilirsiniz.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
IHTIYAR: HANGİ KANALDA LOO, SONUNU NERDE İZLERUK, ÇAY ÇEKURDEK
Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
BEYZA: İnsanların ölebilecek olmasından zevk almanızı ve bunu heyecanla izlemek isteğinize anlam veremiyorum. Siz ve sizin gibiler insanlıktan nasibini almamış canlılarsınız sadece. . Sizinle aynı ülkede yaşıyor olmaktan ve aynı havayı solumaktan utanıyorum. . . Yazıklar olsun . . . . !!!!
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