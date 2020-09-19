İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi

İran'da hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile mahkemeye çıkarılan Hadi Rostami, Mehdi Sharafian ve Mehdi Shahivand için sağ ellerindeki dört parmağın kesilmesi hükmü verildi. İran devlet televizyonu, mahkeme tarafından parmaklarının kesilmesine hükmedilen kişilerin geçen sene Kasım ayında Türkiye sınırında bulunan Urmina şehrinde hırsızlık yaptıklarını ve o tarihten beri hapiste tutulduklarını açıkladı.

PROTESTO İÇİN BİLEĞİNİ KESTİ

Hırsızlık suçlaması ile yargılanan kişilerin avukatları mahkemenin verdiği el kesme cezasını bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme de el kesme cezasını onaylayınca hüküm yerine getirildi. Sanıklardan bir tanesinin cezaevinde mahkemenin verdiği cezayı protesto etmek için bileğini kestiği belirtildi.

CEZAYI UYGULAMAK İÇİN 13 KURALIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Mahkeme kararı ile ilgili İran devlet televizyonuna konuşan hukukçu yazar Nargess Tavalossian, ülkede hırsızlık suçunun el kesme ile cezalandırılmasının yasal olduğunu ama el kesmek için 13 kural bulunduğunu hatırlattı. Bu kurallardan 12'si bile meydana gelse; el kesme cezasının verilmediğini, bu nedenle ülkede el kesme cezasının nadiren uygulandığını söyledi. İranlı yetkililer ise mahkemenin kararına destek vererek hırsızlık olaylarının önüne geçmek için en etkili yolun el kesme cezası olduğunu söylediler.