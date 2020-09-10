Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı

Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk, özel hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. 12 yıllık evliliğini bitirip Iran Angelo'dan ayrılan, daha sonrasında Iran'ın yeğeni Camila Angelo ile birlikte olan futbolcunun bu hareketinin etkileri geçmedi.

Açıklamalarda bulunan Iran, hayal kırıklığı yaşadığını ve olayları unutamadığını ifade etti.

Iran, "Her şeyin neden başıma geldiğini anlamadan uyanıyorum ve uyuyorum. Acı çok büyük, bazen düşünüyorum da Camila benim kalbimi parçaladı" dedi.

"HAYATIMI VERDİM"

Hulk'un birlikte olduğu Camila'ya hayatını verdiği söyleyen Iran, "Yeğenime hayatımı verdim. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için birçok kez hayallerimi feda ettim. Sadece maddi anlamda konuşmuyorum çünkü paran olduğunuzda bunları vermek kolay. Ama ona sevgi, şefkat ve ilgi gösterdim" sözlerini kullandı.

"YANILDIM"

Çok güvendiği için yanıldığını da sözlerine ekleyen Iran, "Zayıflıklarımı, güvensizliklerimi, acılarımı, korkularımı biliyordu ve ona koşulsuz sevgimi vardı. Hayatımı yönetti ve benim için söylediği her şey güzeldi, doğruydu, etikti. Her şey mükemmeldi ve ona hayatımın yönünü verdim. Çok sevdiğim ve güvendiğim için yanıldım" diyerek acısını dile getirdi.