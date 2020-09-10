Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı
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Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı

Ünlü futbolcu Hulk'un eşi Iran Angelo, yeğeni Camila Angelo'nun Brezilyalı yıldızla olan ilişkisinin kendine acı verdiğini söyledi. Angelo, "Acı çok büyük, bazen düşünüyorum da Camila benim kalbimi parçaladı" ifadelerini kullandı.

10.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:04

Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk, özel hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. 12 yıllık evliliğini bitirip Iran Angelo'dan ayrılan, daha sonrasında Iran'ın yeğeni Camila Angelo ile birlikte olan futbolcunun bu hareketinin etkileri geçmedi.

Açıklamalarda bulunan Iran, hayal kırıklığı yaşadığını ve olayları unutamadığını ifade etti.

Iran, "Her şeyin neden başıma geldiğini anlamadan uyanıyorum ve uyuyorum. Acı çok büyük, bazen düşünüyorum da Camila benim kalbimi parçaladı" dedi.

Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı

"HAYATIMI VERDİM"

Hulk'un birlikte olduğu Camila'ya hayatını verdiği söyleyen Iran, "Yeğenime hayatımı verdim. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için birçok kez hayallerimi feda ettim. Sadece maddi anlamda konuşmuyorum çünkü paran olduğunuzda bunları vermek kolay. Ama ona sevgi, şefkat ve ilgi gösterdim" sözlerini kullandı.

Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı

"YANILDIM"

Çok güvendiği için yanıldığını da sözlerine ekleyen Iran, "Zayıflıklarımı, güvensizliklerimi, acılarımı, korkularımı biliyordu ve ona koşulsuz sevgimi vardı. Hayatımı yönetti ve benim için söylediği her şey güzeldi, doğruydu, etikti. Her şey mükemmeldi ve ona hayatımın yönünü verdim. Çok sevdiğim ve güvendiğim için yanıldım" diyerek acısını dile getirdi.

Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı
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